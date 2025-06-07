Madleen gemisi Gazze'ye ne taşıyor kimler gemide ve şimdiye kadar nereye ulaştı?

Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından başlatılan Madleen gemisi, soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yasa dışı ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.





Katil İsrail’in 2 Mart’tan bu yana uyguladığı tam yardım ablukası, onlarca çocuğun açlıktan ölümüne yol açtı.





Bölgedeki 2,3 milyon kişinin yüzde 90'ından fazlası ciddi gıda yetersizliği ile karşı karşıya.





Geminin güzergahı ve son durumu

Madleen, Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısı Madleen’in adını taşıyor.





Gemi, geçtiğimiz ay İsrail dronlarının Malta açıklarında vurduğu Conscience gemisinin ardından, 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya adasındaki Katanya limanından hareket etti.





Yaklaşık 2.000 km (1.250 mil) sürecek yolculuğun yedi gün sürmesi bekleniyordu. Forensic Architecture ve gemide bulunan canlı izleme cihazı sayesinde geminin rotası anlık takip ediliyor.









4 Haziran saat 04.00 GMT itibarıyla gemi Sicilya’dan yaklaşık 600 km (375 mil) mesafedeydi.





Salı gecesi, Yunan karasularının 68 km (42 mil) açığında Helen Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracı Madleen üzerinde uçtu.





Daha sonra bu drone bölgeden ayrıldı.





Kimler gemide?

Madleen’de 11 aktivist ve 1 gazeteci bulunuyor:

Greta Thunberg – İsveçli iklim aktivisti

Rima Hassan – Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

Yasemin Acar – Almanya

Baptiste Andre – Fransa

Thiago Avila – Brezilya

Omar Faiad – Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Şuayb Ordu – Türkiye

Sergio Toribio – İspanya

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa

Greta Thunberg,





11 aktivist ve 1 gazeteci, “Ne olursa olsun denemeye devam etmeliyiz; çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz” mesajını paylaştı.





Koalisyon, tüm gönüllü ve mürettebatın şiddetsiz eylem eğitimi almış ve silahsız olduğunu vurguluyor.





Gemi hangi yardımları taşıyor?

Madleen gemisinin yükü arasında şu ürünler bulunuyor:

Tıbbi malzemeler

Un

Pirinç

Bebek maması

Bebek bezi

Kadın hijyen ürünleri

Su arıtma kitleri

Koltuk değnekleri

Çocuklar için protezler





Gazze’de açlık krizi derinleşiyor

Son Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, bölgede 1,95 milyon kişi yani nüfusun yüzde 93’ü ciddi gıda kıtlığı yaşıyor. İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) geçtiğimiz ay yardımların dağıtımı için yeni bir merkez kurmuştu.





Ancak bu merkez açıldıktan saatler sonra kaosa sürüklendi ve yardım dağıtım merkezlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu son sekiz günde 100’den fazla Filistinli öldürüldü.





İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında 54 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.



