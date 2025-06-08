24 saat Gazze için çalışıyorlar

“Burada çalışmaktan mutluyuz. Burada çalışmayı ibadet olarak görüyoruz. Gazze için en ufak bir şey yapabilirsem mutlu olurum” dedi. Bugün (pazar) günü de devam edecek mesaide çalışanların isteği Gazze’ye bir kap yemek girmesini sağlamak.