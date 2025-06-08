Batı Şeria'da yıkım Gazze'de katliam

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Tubas kentleri ile çevrelerindeki kamplara yönelik başlattığı “Demir Duvar” operasyonunu 132 gündür sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın verdiği bilgiye göre işgal güçleri, 10 gün önce ilan ettiği Tulkerim ve Nur Şems kamplarında toplam 106 binayı yıkma faaliyetini iki gündür devam ettiriyor. Bu kapsamda, Tulkerim Kampı’nda 250 ev ve işyerini içeren 58 bina ile Nur Şems Kampı’nda 48 bina, buldozerlerle yıkılıyor. Öte yandan İsrail, Gazze'de de Arife Günü'nden beri 173 Filistinliyi katlederken yaklaşık 400 Filistinliyi de yaraladı. Terör devleti yalnızca dün 78 Filistinliyi katletti. Diğer taraftan dün İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda ölenler arasında Filistinli Mücahitler Hareketi Genel Sekreteri Esat Ebu Şeria'nın da olduğu belirtildi.