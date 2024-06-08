Katil sürüsü Gazze şeridine yoğun saldırı başlattı: Hareket eden herkese ateş ediyorlar

İsrail, ateşkes ve esir takasının konuşulduğu bir dönemde Gazze’deki Nusayrat Kampı’nda sivillerin sığındığı BM’ye ait bir okulu füzelerle vurdu. Gece yarısı yapılan saldırıda çoğu çocuk ve kadın 45 Filistinli uykularında hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 36 bin 654'e, yaralı sayısı ise 83 bin 309'a ulaştı.