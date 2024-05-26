Katil sürüsü gece de durmadı: Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar var

7 Ekim'den bu yana Siyonist İsrail'in ablukası altında olan Gazze'de on binlerce insan katledildi. İşgalcilerin hava saldırıları sonrası binalar moloz yığınına dönerken, insanlar evlerinden ve yurtlarından tehcire zorlandı. Çocuk katili İsrail'in 232 gün boyunca işlediği insanlık suçların dünya sadece izlemekle yetindi. Filistinlilerin 7 Ekim öncesi ve sonrası yaşamları sosyal medyada bölgede yaşayanlar tarafından paylaşıldı. Gazze'nin bugünkü durumu, terör devletinin acımasızlığını bir kez daha gösterdi. Gazzeli Şair Dr. Rıfat el-Arir, 6 Aralık 2023'te erkek kardeşi, kız kardeşi ve üç çocuğuyla birlikte İsrail hava saldırısında şehit edilmişti. Kendisinden geriye ise milyonlara dokunan bu dizeler kaldı: "İlla ölmem gerekiyorsa sen yaşamalısın; hikayemizi anlatmak için..."