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Dünya

Katil sürüsü gece de durmadı: Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar var

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah kentine saldırıların derhal durması kararını hiçe sayan İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları, toplar ve tanklarla yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

07:35 - 26/05/2024 Pazar
AA
Katil İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar var
Katil İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar var

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.


Bölgedeki tıp kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Söz konusu kişilere ait cenazeler Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne getirildi.


Yine Refah kentinin orta kesimlerinde bulunan Yebna Mülteci Kampı, İsrail topçuları tarafından vuruldu. Top atışları sonucu yaralananlar tedavi için Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne götürüldü.

Refah kentinin güneyindeki Kışta Mahallesi ve Helal Pazar adlı bölgeleri İsrail topçuları ve tankçılarının yoğun atışlarının hedefi oldu.


İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat bölgesindeki 2. Mülteci Kampı'ndaki İman Apartmanı'ndaki bir daireyi bombaladı. Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı da yeni hava saldırısıyla bombardımana maruz kaldı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Beric Mülteci Kampı da topçu atışları tarafından hede alındı.


Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeler İsrail topçuları tarafından yoğun bir şekilde vurulurken, yine kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.


Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırılarını derhal durdurması yönündeki kararına rağmen İsrail ordusu Refah kentine saldırılarına devam ediyor.


Yıkım böyle görüntülendi: Gazze'nin dünü ve bugünü

7 Ekim'den bu yana Siyonist İsrail'in ablukası altında olan Gazze'de on binlerce insan katledildi. İşgalcilerin hava saldırıları sonrası binalar moloz yığınına dönerken, insanlar evlerinden ve yurtlarından tehcire zorlandı. Çocuk katili İsrail'in 232 gün boyunca işlediği insanlık suçların dünya sadece izlemekle yetindi. Filistinlilerin 7 Ekim öncesi ve sonrası yaşamları sosyal medyada bölgede yaşayanlar tarafından paylaşıldı. Gazze'nin bugünkü durumu, terör devletinin acımasızlığını bir kez daha gösterdi. Gazzeli Şair Dr. Rıfat el-Arir, 6 Aralık 2023'te erkek kardeşi, kız kardeşi ve üç çocuğuyla birlikte İsrail hava saldırısında şehit edilmişti. Kendisinden geriye ise milyonlara dokunan bu dizeler kaldı: "İlla ölmem gerekiyorsa sen yaşamalısın; hikayemizi anlatmak için..."


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