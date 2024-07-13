Katil sürüsü İsrail bu sefer de camiye saldırı: 10 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camisi'ni hedef aldığını söyledi.

İsrail ordusunun, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda da 71 kişi hayatını kaybetmişti.