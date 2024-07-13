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Dünya

Katil sürüsü İsrail bu sefer de camiye saldırı: 10 kişi öldü 20 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

14:50 - 13/07/2024 Cumartesi
AA
Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandı.
Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camisi'ni hedef aldığını söyledi.


Basal, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.


İsrail ordusunun, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda da 71 kişi hayatını kaybetmişti.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
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