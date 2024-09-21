EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil sürüsü İsrail Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattı

Katil sürüsü İsrail Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattı

16:4921/09/2024, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Hava sahasını sadece bu koşullarda uçuş izni olanların kullanabileceği kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.
Hava sahasını sadece bu koşullarda uçuş izni olanların kullanabileceği kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail'in, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'i öldürmesinin ardından bölgede yaşanan gerilim devam ediyor.

İsrail'in, Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattığı belirtildi.


İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi.


Hava sahasını sadece bu koşullarda uçuş izni olanların kullanabileceği kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.


İsrail ordu radyosu ise söz konusu kararın, hava savunma sisteminin İsrail uçaklarını yanlışlıkla düşman olarak tanımlayıp etkisiz hale getirme riskini azaltmak için alındığını aktardı.

İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik saldırıları son günlerde arttı.


Ne olmuştu?

İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.


Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31'e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.


Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini aktarmıştı.

#İsrail
#Lübnan
#Gazze

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ek ödemede perde açıldı: PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?