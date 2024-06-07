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Katiller birbirine düştü soykırımcı İsrail 24 saat içinde dağılabilir: 'Yeni devlet kuracağız' diyerek süre verdi

Terör devleti İsrail'in üç üyeli savaş kabinesindeki merkezci üye Benny Gantz, Gazze için hazırladığı altı maddelik planın 8 Haziran'a kadar hükümet tarafından kabul edilmemesi halinde istifa edeceği tehdidinde bulunarak "Ülkeyi uçuruma sürüklemeyi seçerseniz, hükümetten çekileceğiz, halka döneceğiz ve gerçek bir zafer getirebilecek bir hükümet ve devlet kuracağız" dedi.

10:27 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 10:27 - 7/06/2024 Cuma
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Benny Gantz - Binyamin Netanyahu
Benny Gantz - Binyamin Netanyahu

Aylardır Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliamlara imza atan terör devleti İsrail içeriden de kaynıyor.


Üç üyeli savaş kabinesinin merkezci üyesi
Benny Gantz
, Gazze operasyonu için hazırladığı altı maddelik planın 8 Haziran'a kadar hükümet tarafından kabul edilmemesi halinde istifa edeceği tehdidinde bulundu.

Basın toplantısında konuşan Gantz, Başbakan Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi.


Gantz, toplantıda savaş kabinesinin kabul etmesini istediği 6 maddelik eylem planını da açıkladı.



Times of İsrail gazetesinin haberine göre söz konusu maddeler şöyle:

1) Rehineleri geri getirin

2) Hamas'ı tamamen yok edin Gazze'deki kontrolü sağlayın

3) Gazze için Amerikalı, Avrupalı, Arap ve Filistinlileri içeren bir sivil yönetim mekanizması oluşturun

4) Hizbullah saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyini terk eden İsraillileri evlerine geri gönderin

5) İran'a karşı Suudi Arabistan ile olan ilişkileri normalleştirin

6) Tüm İsraillilerin devlete hizmet edeceği ve ulusal çabaya katkıda bulunacağı [askeri/ulusal] hizmet için bir çerçeve benimseyin.


"Yeni devlet kuracağız"


Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberlerde ise Gantz'ın "Ülkeyi uçuruma sürüklemeyi seçerseniz, hükümetten çekileceğiz, halka döneceğiz ve gerçek bir zafer getirebilecek bir hükümet ve devlet kuracağız" dediği yazıldı.


Öte yandan Gantz'ın partisinin üyeleri de hükümete karşı adımlar atmaya başladı. Birçok vekil, hükümetin dağılması için gerekli yasa tasarısını meclise sundu.




#İsrail
#Savaş
#Gazze
#Benny Gantz
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