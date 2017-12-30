Katiller sürüsü

Toplam 11 milyon 500 bin sivilin iç ve dış göçe macbur edildiği iç savaş sürecinde PKK-ABD saldırı ve işgalleri ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinden 1 milyon 950 bin sivilin yerlerini terk etmesiyle sonuçlandı. Bu rakamın yaklaşık 1 milyon 500 bini Haseke, Münbiç, Kamışlı, Aynel Arab, Tel Abyat, Ayn İsa, Resulayn ve Süluk gibi bölgelerden kaçarak ya ülke içinde başka yere ya da başta Türkiye olmak üzere yurtdışına sığınanlardan oluşuyor. 1 milyon 950 binin 450 bini ise Rakkalılardan müteşekkil. Savaş öncesi nüfusu 1 milyonu aşan kent, 2011 yılı itibariyle rejimle muhalifler arasında çatışmalar başlayınca göç verdi. 850 bine düşen nüfus, DEAŞ’ın işgali sonrasında biraz daha azaldı. Şehir genelinde DEAŞ döneminde 550-600 bin arasında insanın yaşadığı tahmin ediliyor. Kasım 2016’da ‘DEAŞ’a yönelik operasyon’ kılıfı altında ABD-PKK ittifakının bombardımanı başladığında ise Rakkalılar 500 bin kişiden oluşuyordu. Binaların enkaza çevrilmesiyle sürdürülen katliamlar sonucu bu 500 bin kişiden en az 450 bini yaşadıkları yeri terk etti. Katledilenler hariç, şimdi Rakka’da -kırsal bölgelerde- ancak 30 bin insanın yaşadığı belirtiliyor.

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Tek ilçeden 200 bin göç

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, Rusya ve İran’ın desteğiyle Irak sınırındaki Deyrizor ili Ebu Kemal ilçesinin terör örgütü DEAŞ’tan geri alınması için düzenlediği operasyonlarda 411 sivilin katledildiğini açıkladı. SNHR tarafından yayımlanan raporda, Esed rejiminin Eylül 2017’de Ebu Kemal ilçesine yönelik başlattığı operasyonlarda 124’ü çocuk, 83’ü kadın 411 sivilin öldürüldüğü, yaklaşık 200 bin sivilin de yerinden edildiği belirtildi. Ancak aynı raporda, Ebu Kemal’in doğusunu işgal eden ABD destekli PKK’nın kaç kişiyi katlettiğine ilişkin herhangi bir bilginin yer almaması dikkat çekti. Esed rejimi, Temmuz 2014’te DEAŞ’ın kontrolüne geçen Deyrizor ve Ebu Kemal’i kasım ayında Rusya ve İran’ın desteğiyle ele geçirdiğini açıklamıştı.