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Dünya Kayıp çocukların sayısı 96 bin Son dönemlerde çocukların Avrupada istismar edilmesi tartışılıyor
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AVRUPA

Kayıp çocukların sayısı 96 bin: Son dönemlerde çocukların Avrupa'da istismar edilmesi tartışılıyor

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir, EUROPOL’ün hazırladığı raporda 11 bin kayıp çocuktan bahsedildiğini belirterek, “Bu rakamın toplamda 96 binlere ulaştığını görüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir, Avrupa Polis Teşkilatı'nın (EUROPOL) hazırladığı raporda 11 bin kayıp çocuktan bahsedildiğini belirterek, sayının resmi rakamların çok ötesinde olduğunu söyledi. Sürekli gündeme gelen "Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar meselesi"ni AA muhabirine değerlendiren Demir, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2019'da yayınladığı verilere göre dünyada 79.5 milyon mültecinin bulunduğu söyledi. Avrupa Polis Teşkilatı'nın (EUROPOL) hazırladığı raporda ise 11 bin kayıp çocuktan bahsedildiğini kaydeden Demir, şöyle devam etti: "Ülke bazlı bakıldığında bu rakamın toplamda 96 bin rakamlarına ulaştığını görüyoruz. Avrupa'ya giden mülteci sayısı günümüzde 3,5-4 milyon. Kayıp çocuk oranını 10 bin, 11 bin ile sınırlamak ciddi problem. İnternet üzerinde ulaştığımız ve BM'nin hazırlamış olduğu rakamlara baktığımızda 1500- 2000, 3500 ve 4000 şeklinde bir çok ülkede bu rakamlar var. İspanya ve Fransa gibi ülkeler bunların kayıtlarını tutmuş. Bu rakamların neredeyse 100 bini bulduğunu söyleyebiliriz. Son dönemlerde çocukların Avrupa'da istismar edilmesi, organ mafyalarının eline düşürülmesine, farklı genler yapısıyla araştırmalar için kullanıldığına ilişkin şüpheler var. Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan ve Suriyelilerin bu kesimlerin avı olması muhtemel. Edirne sürecinde gördük ki Özbekler, Türkmenler, Doğu Türkistanlılar, Arakanlılar ve Afrikalılar da Avrupa'ya gitmek istiyor"

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