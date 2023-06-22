ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada kayıp denizaltıyı bulmak için Titanik’in enkazının yakınında yapılan bir çalışmada “enkaz alanı” bulunduğu ifade edildi. Açıklamada enkaz alanının keşfedilmesinin ardından uzmanların hızla çalışmaya başladığı, elde edilen bilgilerin değerlendirildiği ve aktif bir arama-kurtarma yapıldığı belirtildi.