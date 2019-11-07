Kayıp turistin alyansının olduğu eli köpek balığının karnında bulundu

Fransa'nın deniz aşırı topraklarından La Reunion Adası'nda cumartesi günü kaybolan 44 yaşındaki İskoçyalı turistin alyansının olduğu eli bir köpek balığının karnında bulundu.

Araştırma yapmak için yakalanan köpek balığının karnından turistin eli çıktı

BBC'nin haberine göre, araştırma yapmak amacıyla yakalanan köpek balığının karnından çıkan parmağında alyans bulunan elin kayıp İskoçyalı turiste ait olduğu bildirildi.

Tatil için gittiği Reunion Adası'nda, cumartesi günü yüzmek için eşinden kısa süre süreliğine ayrılan İskoçyalı turistten bir daha haber alınamadı.

Bölge sakini Erick Quelquejeu, ada çevresinde köpek balıklarının çok olmasına rağmen, korunaklı ve mercan adalarıyla çevrili bir bölgede kaybolan İskoçyalı turistin arama kurtarma çalışmalarının sonucunda da bulunamadığını belirtti.

Köpek balığı saldırısı olduğu net değil

İskoçyalı turistin boğulduktan sonra mı köpek balığı tarafından yenildiği yoksa köpek balığı saldırısına mı uğradığının net olmadığı belirtildi.

Adada 2013'te meydana gelen köpek balığı saldırılarının ardından bölgedeki plajların neredeyse tümünde yüzülmesi ve su sporları yapılması yasaklanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay, adada herhangi bir güvenlik sorunu tespit edilmediği takdirde 2022'ye kadar su sporlarına yeniden başlanmasının planlandığını açıklamıştı.