'Kaza yapan hacı adaylarımızda can kaybı ve ağır yaralanma olmamıştır'

Ekonomi

İhbar yağdı 800 kişi sahaya indi

İmar Barışı Yasasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına imara aykırı ve kaçak bina yapıldığı ihbarı yağmaya başladı. Bunun üzerine Bakanlık, 81 ilde 800 çalışanla sahaya inerek uyarıda bulundu: Yasaya aykırı tüm binalar yıkılacak, yapanlara da ceza kesilecek.