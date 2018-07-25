'Kaza yapan hacı adaylarımızda can kaybı ve ağır yaralanma olmamıştır'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Medine ve Mekke karayolunda hacı adaylarını taşıyan aracın geçirdiği trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Diyanet İşleri, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hafif yaralanan hacı adaylarımız ise Diyanet Mekke Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Diyanet'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4’ncü Kafile 2’nci Grup hacı adaylarını taşıyan araç, bugün Medine’den Mekke’ye intikal ederken kaza yapmıştır. Kazada, hacı adaylarımızda can kaybı ve ağır yaralanma olmamıştır. Hafif yaralanan hacı adaylarımız ise Diyanet Mekke Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır.
Kazada yaralanan hacı adaylarımıza Allah’tan acil şifalar dileriz.