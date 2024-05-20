Kazada hayatını kaybeden Reisi'nin koltuğuna siyah örtü koyuldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi. Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ve bazı İranlı yetkililer de bulunduğu bildirildi. Reisi'nin helikopterinin enkazını Akıncı İHA buldu. Peki İran Cumhurbaşkanı öldü mü? İran Cumhurbaşkanı helikopter kazasından kurtuldu mu, sağlık durumu nasıl?