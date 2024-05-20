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Dünya

Kazada hayatını kaybeden Reisi'nin koltuğuna siyah örtü koyuldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran hükümeti acil olarak toplandı. Hükümet yaşanan gelişmelerin ardından toplantı kararı alırken, Reisi'nin koltuğunun siyah örtüyle kapatıldığı görüldü.

09:11 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:09 - 20/05/2024 Pazartesi
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İbrahim Reisi
İbrahim Reisi

İran'dan dün gelen son dakika, tüm dünyada yankı uyandırdı.


İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri, dün Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı.


Kazanın ardından İranlı yetkililer Türkiye'den de yardım istedi ve helikopterin enkazına 15 saat sonra ulaşıldı.


Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından; Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.


Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Siyah örtü detayı


İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrası acil duruma geçti.


Hükümet yaşanan gelişmelerin ardından toplantı kararı alırken, Reisi'nin fotoğrafının bir çerçeve içerisinde masasında yer aldığı görüntü dikkati çekti.


Ayrıca Reisi'nin koltuğunun da siyah örtüyle kapatıldığı görüldü.


İran'ın başkenti Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda toplanan halk, helikopter kazası geçiren ve henüz kendisinden haber alınamayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin sağ bulunması için dua etti.


Reisi'nin hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından ise vatandaşların bazıları üzülürken, bazıları da kutlama yaptı.




#İbrahim Reisi
#İran
#helikopter
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