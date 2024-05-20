Kazada ölen Reisi ile ilgili İsrail basınında dikkat çeken ifadeler: 'Tahran celladının sonu'

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesi, 'İran resmen açıkladı: Helikopter kazasında ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti' dedi.The Jerusalem Post, 'Helikopterin dağa düşmesi sonucu İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti' başlığını tercih etti. Gazete dünyanın gündemine oturan kazaya ilişkin yayınladığı bir diğer haberinde ise, 'İran'ın yeni cumhurbaşkanı vekili Muhammed Muhbir kimdir?' diyerek görevi devralması beklenen isme dair bir inceleme yazısı yayınladı.