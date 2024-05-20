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Dünya

Kazada ölen Reisi ile ilgili İsrail basınında dikkat çeken ifadeler: 'Tahran celladının sonu'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterde öldüğünün duyurulması beklendiği gibi uluslararası medyada manşetten veriliyor. İsrail basınının başlıklarında ise sevinç çığlıkları var.

11:49 - 20/05/2024 Pazartesi
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İbrahim Reisi
İbrahim Reisi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi İsrail basınında da geniş yer buldu.


"Tahran celladının sonu"


İsrail gazetesi Maariv, 'Tahran celladının sonu: Helikopter kazasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti' başlığını attı.



İsrail gazetesi Haaretz,
'İran, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Helikopter Kazasında Öldüğünü Doğruladı' b
aşlığını terci etti.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesi, 'İran resmen açıkladı: Helikopter kazasında ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti' dedi.The Jerusalem Post, 'Helikopterin dağa düşmesi sonucu İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti' başlığını tercih etti. Gazete dünyanın gündemine oturan kazaya ilişkin yayınladığı bir diğer haberinde ise, 'İran'ın yeni cumhurbaşkanı vekili Muhammed Muhbir kimdir?' diyerek görevi devralması beklenen isme dair bir inceleme yazısı yayınladı.


The Times Of Israel gazetesi, 'Reisi'nin Azerbaycan sınırı yakınındaki helikopter kazasında öldüğü doğrulandı' başlığı ile okuyucu karşısına çıktı.





#İsrail
#İbrahim Reisi
#İran
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