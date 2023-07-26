|
Dünya

Kazak ordusunun gözü ANKA'da: Milli İHA'nın askeri operasyon denemesi resmen başladı

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli insansız hava aracı ANKA'nın Kazakistan'da askeri operasyon test denemelerine başlandı. Denemeler başarılı olursa milli İHA, Kazak ordusunun envanterine girecek.

10:06 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
ANKA

ANKA

Yerli ve milli hava araçları uluslararası platformda yer edinemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA Kazakistan'da...

Kazakistan'da test başladı

Sarbaz.kz'te yer alan habere göre, Türk insansız hava aracı ANKA'nın denemeleri Jambıl eyaletindeki özel muharebe eğitim merkezi alanında başladı.

Kazakistan askeri birliğinin uçuş ve mühendislik personeli tarafından gerçekleştirilen denemelere TUSAŞ temsilcileri de eşlik ediyor.



Testi geçince envantere girecek

ANKA'nın askeri operasyon denemesi ise 2024'ün mart ayı ortasına kadar sürecek.

Denemelerin başarılı sonuçlanması durumunda ANKA, Kazak ordusunun envanterine dahil olacak.

Anka'nın teknik özellikleri

Kanat Açıklığı 17.5 m

Uzunluk 8.6 m

Yükseklik 3.25 m

Anka'nın performansı

Havada Kalış Süresi 30+ Saat @ Görev İrtifası

Maksimum irtifa 30.000 ft (MSL)

Görev İrtifası 18.000 - 23.000 ft

Link Menzili 250+ km

Motor Ağır Yakıt Motoru

Faydalı Yük Kapasitesi 350+ kg

MTOW 1.700 kg

ANKA'nın sistem Özellikleri

-Tam otonom operasyon

-Yedekli uçuş kontrol sistemi

-Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)

-Yedekli elektrik üretim ve dağıtım

-Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)

-DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)

-Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)

-Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)

-Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti

-Düşük ömür devri maliyeti

-Ağır yakıtlı itki sistemi

-Katlanabilir iniş takımı

-Yedek acil durum pilleri

-Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet

-Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler

-Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı

-Yük Veri Kaydı

ANKA'nın yük seçenekeleri

1)-Keşif Gözetleme Faydalı Yükleri

- Yüksek Çözünürlük EO/IR/LD/LRF Kamera

- SAR/GMTI-ISAR Radar

- Geniş Alan Gözetleme Kamerası

2)-Elektronik Harp

- ESM / EA (Elektronik Destek Tedbirleri /Elektronik Taarruz)

- ComJam (İletişim Sinyali Karıştırıcı)

3)Silahlar

- Hassas Güdümlü Bombalar

- Lazer Güdümlü Roketler

- Anti-tank Füzeleri

4)-Operasyon Destek Sistemleri

- Geniş Bant Uydu Haberleşme Sistemi (20 Mbps kadar)

- Personel Yer Bulma (PLS)

- VHF/ UHF Radyo Rölesi

- Dijital Veri Kaydedici

- Uzak Görüntü Terminali

- Yedekli Dar Bant Uydu Alıcı-Verici

- İletişim Podu

- MALD (İHA’dan İHA Bırakma)



#Kazakistan
#ANKA
#tusaş
#İHA
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzmanından "morton nöroma" hastalığına ilişkin uyarılar