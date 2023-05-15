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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

18:21 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Tokayev, görüşmede, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turunda kazandığı zaferinden dolayı kutladı.

Bunun yanı sıra Tokayev, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın başarısına da değindi.

Görüşmede, liderler, iki kardeş ülke arasındaki çok planlı işbirliğini daha da derinleştirme konularını da ele aldı.



#Tokayev
#Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
41 dakika önce
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