Miçotakis'e seçim tahmini soruldu: Kazananı tebrik etmek için arayacağım

Kiryakos Miçotakis
Miçotakis'e, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs seçimleri soruldu.
Seçim sonuçları hakkında herhangi bir öngörüde bulunmayacağını söyleyen Miçotakis, şöyle dedi:
"Herhangi bir tahminde bulunmayacağım"
Türkiye'deki seçim sonucuyla ilgili herhangi bir tahminde bulunmayacağım. Ancak Türk siyasetinin bir anda değişmesinin kolay olmadığına ve Türk revizyonizminin her iki tarafta da derin köklere sahip olduğuna inanıyorum.
"Bardağın dolu tarafına bakıyorum"
"Ama bardağın dolu tarafına bakmayı seviyorum" diyen Miçotakis, "Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini tamamen gözden geçirmesi gerektiğini anladığını umuyorum." ifadesini kullandı.
Yunan Başbakan, "bu gerçekleşirse, tek fark olan deniz bölgelerinin sınırlandırılmasını bir zeminde tartışabileceklerini" kaydetti.
"Kazananı tebrik etmek için arayacağım"
Türkiye'de seçimden sonraki sürece de işaret eden Kiryakos Miçotakis, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
Kazananı tebrik etmek için bizzat arayacağım ve önümüzdeki yıllarda ilişkimizin çerçevesini belirlemek için bir toplantı isteyeceğim.
Umarım Türk-Yunan ilişkilerinin daha kalıcı bir şekilde gevşemesine yol açacak uygun zemin bulunur.