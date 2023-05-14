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Miçotakis'e seçim tahmini soruldu: Kazananı tebrik etmek için arayacağım

Türkiye seçimlerini değerlendiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sonuç konusunda konuşmak istemediğini söyledi. Miçotakis, "Kazananı tebrik etmek için arayacağım" dedi.

14:50 . 14/05/2023 Pazar
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Kiryakos Miçotakis

Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Miçotakis
, Türkiye hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Miçotakis'e, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs seçimleri soruldu.

Seçim sonuçları hakkında herhangi bir öngörüde bulunmayacağını söyleyen Miçotakis, şöyle dedi:

"Herhangi bir tahminde bulunmayacağım"

Türkiye'deki seçim sonucuyla ilgili herhangi bir tahminde bulunmayacağım. Ancak Türk siyasetinin bir anda değişmesinin kolay olmadığına ve Türk revizyonizminin her iki tarafta da derin köklere sahip olduğuna inanıyorum.

"Bardağın dolu tarafına bakıyorum"

"Ama bardağın dolu tarafına bakmayı seviyorum" diyen Miçotakis, "Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini tamamen gözden geçirmesi gerektiğini anladığını umuyorum." ifadesini kullandı.

Yunan Başbakan, "bu gerçekleşirse, tek fark olan deniz bölgelerinin sınırlandırılmasını bir zeminde tartışabileceklerini" kaydetti.

"Kazananı tebrik etmek için arayacağım"

Türkiye'de seçimden sonraki sürece de işaret eden Kiryakos Miçotakis, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

Kazananı tebrik etmek için bizzat arayacağım ve önümüzdeki yıllarda ilişkimizin çerçevesini belirlemek için bir toplantı isteyeceğim.

Umarım Türk-Yunan ilişkilerinin daha kalıcı bir şekilde gevşemesine yol açacak uygun zemin bulunur.


Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

#Kiryakos Miçotakis
#seçim
#türkiye
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