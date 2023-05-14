Gönüllü ordusu seçim mesaisinde

Türkiye’nin seçimini yaptığı bugün, ortaya çıkabilecek herhangi bir provokasyon ve hukuksuzluğa karşı AK Parti İstanbul Teşkilatı’nın on binlerce teşkilat görevlisi ve avukat görev yapıyor. Oy kullanımı ve sayımı sırasında yaşanabilecek her türlü duruma karşı tedbir alındı. AK Parti’nin il ve ilçe teşkilatlarında koordinasyon ve çağrı merkezleri kuruldu. Burayı arayan sandık görevlilerine anında destek ve çözüm sağlanacak. Seçimin demokratik ve hukuksal olarak doğru ilerleyebilmesi için AK kadrolar yoğun çalışma gerçekleştiriyor.





İTİRAZLARI TAKİP EDECEKLER

Çalışmalarını Yeni Şafak’a anlatan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, seçimi yönetecekleri bir gönüllü avukat ordusu kurduklarını açıkladı. Birdal, “İlçelerimizdeki itirazları takip edecek bir mekanizma ile avukatlarımızı bir araya getirdik. Ayrıca çağrı merkezi görevi görecek bir yer hazırladık. Onlar da itirazları takip edecek. Bunun yanında başka arkadaşlarımız da veri girişlerini takip edecek. Bunlar tüm ilçelere yayıldı. Tüm ilçelerimizde de yaklaşık 2 bin kişi veri girişi yapacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda da 300 kişi veri girişi yapacak ve çağrı merkezinde çalışacak. 2 bin avukatımızı da tüm ilçelerin okullarına görevlendirdik. İl Başkanlığımızda da yüze yakın avukat olacak. Avukatlar, sandıklarda yapılan itirazları ilçe bazında takip edecek. İlçelerde de hukuk komisyonlarımız var. Onlar da avukatlardan oluşuyor. Bu şekilde koordine olduk. Bir de gelen şikayetler, talepleri de çağrı merkezimiz aracılığıyla avukatlarımıza ileteceğiz. Onlar da takipte olacak” diye konuştu.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ

“Biz AK Parti olarak, sandığa halkın iradesi nasıl yansımışsa o iradenin o sandıktan net bir şekilde çıkması için hukuki olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız” diyen Birdal, “Resmi sandık kurulu üyelerimiz var. Bu üyelerimiz, oy sayımı yapılırken gerekli itirazları yapacaklar. Ayrıca asil ve yedek olmak üzere her sandıkta müşahidimiz var. Onlar da oy sayımlarını izleyecek. Yaklaşık 3 aydır bu arkadaşlara eğitimleri verdirdik. Genelgelere ve seçim kanununa aykırı bir durum olursa bunu tutanağa geçirecekler. Şikayetler orada düzeltildiyse bir sorun olmuyor. Ama düzeltilmezse itirazları seçim kuruluna götürüyoruz. Oradan da ilçe ve il seçim kuruluna kadar götürülüyor. Hatta orada da düzeltilmezse YSK’ya kadar iletiyoruz. İlçe seçim kurullarında da bu dönem 2 avukatımız var. Bir temsilci, bir tane de müşahidimiz var. Bu dönem seçim kurullarındaki sayıyı artırdık” ifadelerini kullandı.

62 BİN MÜŞAHİT VAR

İstanbul’da 30 bin 803 sandık kurulacağını ve 11 milyon 350 bin 969 seçmenin oy kullanacağını hatırlatan Birdal, bütün sandıklarda asil ve yedek sandık kurulu üyeleri olduğunu, toplam sayının 62 bini geçtiğini söyledi. Birdal, “Bir de onların haricinde asil ve yedek müşahitlerimiz var. Yani toplamda resmi olarak 120 bine yakın insan çalışacak. İstanbul’da bulunan 2 milyon üyemize de çağrı yapıldı. Onlar da müşahit olabilecek sandıklarda” dedi.







