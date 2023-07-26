Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İsveç'in Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi. "Özgürlüğün bir sınırı var" yazılı pankartların yanı sıra Kur’an-ı Kerim taşıyan protestocular, büyükelçilik binasının önündeki merdivenlere Filistin bayrağı astı. İngiliz polisi de göstericilerin eylemi sırasında büyükelçilik önünde güvenlik önlemleri aldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.​​​​​​​