Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kaaım Cömert Tokayev
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kuzey Avrupa'daki bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin "kabul edilemez provokasyon" olduğunu ve bunun kınanması gerektiğini bildirdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından Tokayev'in konuyla ilgili mesajını paylaştı.
Tokayev, Kuzey Avrupa'nın bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin gerilimi tırmandırmayı, halklar ve devletler arasındaki güveni baltalamayı amaçladığını belirtti.