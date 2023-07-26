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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kuzey Avrupa'daki bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin "kabul edilemez provokasyon" olduğunu ve bunun kınanması gerektiğini bildirdi. Tokayev, Kuzey Avrupa'nın bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin gerilimi tırmandırmayı, halklar ve devletler arasındaki güveni baltalamayı amaçladığını belirtti.

13:18 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kaaım Cömert Tokayev

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kaaım Cömert Tokayev

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kuzey Avrupa'daki bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin "kabul edilemez provokasyon" olduğunu ve bunun kınanması gerektiğini bildirdi.


Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından Tokayev'in konuyla ilgili mesajını paylaştı.


Tokayev, Kuzey Avrupa'nın bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin gerilimi tırmandırmayı, halklar ve devletler arasındaki güveni baltalamayı amaçladığını belirtti.


Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları "provokasyon" olarak değerlendiren Tokayev,
"Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez."
ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu tür saldırıların kınanması gerektiğine vurgu yaparak
"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bu konuyla ilgili tutumunu göstermeli."
ifadesine yer verdi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İsveç'in Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi. "Özgürlüğün bir sınırı var" yazılı pankartların yanı sıra Kur’an-ı Kerim taşıyan protestocular, büyükelçilik binasının önündeki merdivenlere Filistin bayrağı astı. İngiliz polisi de göstericilerin eylemi sırasında büyükelçilik önünde güvenlik önlemleri aldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.​​​​​​​





#Kazakistan
#Kasım Cömert Tokayev
#Kur'an-ı Kerim
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