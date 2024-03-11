Kazakistan ve Azerbaycan işbirliğini pekiştirecek

Aliyev, Tokayev'i resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve Kazakistan milli marşlarının seslendirildiği tören sonrasında Aliyev ve Tokayev, ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla Azerbaycan-Kazakistan Devletlerarası Yüksek Konseyi'nin toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Aliyev, Kazakistan ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu söyledi. Aliyev, Kazakistan'ın sosyal ve ekonomik kalkınmada, yenilikçi ilerlemede elde ettiği başarılardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kazakistan bizim güvenilir dostumuz ve müttefikimizdir." dedi.

Tokayev ise Cumhurbaşkanı Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zafer ve toprak bütünlüğü ile egemenliğini yeniden sağlaması nedeniyle sevindiklerini söyleyen Tokayev, "Kazakistan'la Azerbaycan gerçek anlamda stratejik ortak ve müttefiktir." ifadesini kullandı.

Tokayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, potansiyelin büyük olduğunu, başarıya ulaşacakları günlerin çok da uzak olmadığını kaydetti.

Toplantı sonrasında Aliyev ve Tokayev, Orta Koridor üzerinden Çin-Kazakistan-Azerbaycan rotasıyla hareket eden konteyner treninin Bakü'nün Abşeron istasyonuna varışını canlı bağlantı ile izledi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Aliyev ve Tokayev, "Azerbaycan-Kazakistan Devletlerarası Yüksek Konseyi 1. Toplantısının Kararı"na da imza attı.

Ayrıca ilgili bakanlar ve yetkililerce KOBİ'ler, medya, yatırım, kültür, uzay teknolojileri, eğitim ve denizcilik alanlarında anlaşmalar için imza töreni düzenlendi.