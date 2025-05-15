Kazakistan ve Çin yönetimi iki ülke arasında yolcu treni seferleri planlıyor

Görüşmede, ulaştırma sektöründeki işbirliğinin aktif bir şekilde geliştiği ve 2025'in ilk çeyreğinde iki ülke arasında kara yoluyla 822 bin ton yük taşındığı, bu yılın ilk 4 ayında ise demir yoluyla yapılan yük taşımacılığı hacmi yüzde 13 artarak 11,4 milyon tona ulaştığı kaydedildi.