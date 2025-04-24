Türkiye ile Kazakistan arasında yeni finansal köprü: Swap anlaşması sağlandı

Swap anlaşmasının, iki merkez bankası arasında azami 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı ifade edilen açıklamada, geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşmanın tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabileceği kaydedildi.