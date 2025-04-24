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Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini revize etti

Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini revize etti

08:5524/04/2025, Perşembe
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik 2025 yılı büyüme beklentisini revize ederek yüzde 2,6’dan yüzde 3,1’e çıkardı.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı.


Yüzde 3,1'e yükseltti


Banka, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti. Banka, ocak ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6, 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü.




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