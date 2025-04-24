Dünya balon turunun %40’ı Kapadokya’da

Dünyada uçuş günü ve yolcu sayısı bakımından sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul edilen Kapadokya'da, son 10 yılda 4 milyon 765 bin 240 turist balon turlarıyla bölgeyi keşfetti.





GEÇEN YIL 769 BİN 814 TURİST BALONA BİNDİ

Hava koşullarının uygunluğuna göre yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, günde 156 sıcak hava balonu gökyüzünü renklendiriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 10 yılda 4 milyon 765 bin 240 turist sıcak hava balon turlarına katılarak Kapadokya'yı kuş bakışı izledi. Balon turlarına 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de 662 bin 443, 2023'te 621 bin 949, 2024'te ise 769 bin 814 turist katıldı.





YOLCU SAYISINDA REKOR TÜRKİYE’DE

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, Kapadokya'nın sıcak hava balonculuğunda dünyadaki en bilinir ve ilgi gösterilen bölge olduğunu belirtti. Kapadokya'da balon turuna katılanların tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli eşsiz bir alanda uçma imkanı elde ettiklerini dile getiren Aydoğan, "Balon sektöründe dünyada en fazla uçuş yapılan bölge, Kapadokya. Mısır, Meksika, Tanzanya, Kenya ve Fas'ta da yoğun balon uçuşu gerçekleştiriliyor ama hiçbirinin toplam yolcu sayısı Kapadokya'daki kadar değil. Dünyada balon turu düzenlenen ülkelere baktığımızda yüzde 40'nın Kapadokya'da gerçekleştiğini söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.





FESTİVAL HAVASI OLUŞTURUYOR

Dünyanın her noktasından Kapadokya'da balon turuna katılmak isteyenleri ağırladıklarını anlatan Aydoğan, "Balon turizminde son 10 yıllık verilere baktığımızda yaklaşık 5 milyon kişinin balonlarımızla bölgemizde uçuş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tüm dünyadaki baloncular arasında Kapadokya'nın bir numara olduğu kabul edilen gerçektir. Coğrafyamız, hava şartlarının uçuşa müsait olması bunu sağlayan faktörlerdir. Aynı zamanda her gün 156 balonun uçması festival havası oluşturuyor. Turistlerin kültür turizmi için geldiği bu destinasyonda balonun da ön plana çıktığını görmekteyiz. Balon sektörü Türkiye'de Kapadokya'yı İstanbul'dan sonra dünyada en bilinir destinasyonlardan biri haline taşıdı. Bu, bizim için gurur verici" dedi.



