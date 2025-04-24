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Depremi fırsata çevirdiler: İstanbul’da taşınmaz fiyatları uçuşa geçti

Depremi fırsata çevirdiler: İstanbul’da taşınmaz fiyatları uçuşa geçti

09:1124/04/2025, четверг
G: 24/04/2025, четверг
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından emlak piyasasında hızlı fiyat değişimleri yaşandı. Silivri'deki bir arsanın değişen fiyatı dikkat çekti. Deprem çantası ve çadır fiyatları arttı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, taşınmaz ilanlarında gözlenen fahiş fiyat artışlarına karşı uyarıda bulundu.

Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.


İstanbul
’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil çevre illeri de etkiledi.

Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı.


Paniğe kapılan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, bazı fırsatçılar ise depremi kullanmaya çalıştı.


Emlak sektöründe fiyat hareketliliği


Depremin ardından emlak sektöründe fiyat hareketliliği oldu.


Ticaret Bakanlığı da İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.


Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz." ifadelerine yer verdi.


"Kesinlikle göz yumulmayacak"


Fırsatçılığa göz yumulmayacağını belirten Gürcan,
"Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır."
ifadelerini kullandı.


Arsanın fiyatı bir anda arttı


İstanbul Silivri’de bulunan bir arsaya ait ilanda, depremin ardından yaşanan fiyat artışı dikkat çekti.


22 Nisan'da 4 milyon 750 bin olan değer, deprem sonrası 5 milyon 250 bin olarak güncellendi.


Çadır fiyatları da yükseldi


Silivri'deki deprem, e-ticaret sitelerindeki çadır ve deprem çantası satışlarını artırdı.


Büyük pazaryerlerindeki bazı satıcıların, depremin hemen ardından fiyatlarında artışa gitmesi ise dikkat çekti.


Bir e-ticaret sitesinde dün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükseldi.


Bir başka artış ise bir ilk yardım setinde yaşandı. Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, bugün 389,50 liradan satışa sunuldu.


İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu.

Aynı çadırın fiyatının bugün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.



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