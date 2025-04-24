Depremi fırsata çevirdiler: İstanbul’da taşınmaz fiyatları uçuşa geçti

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından emlak piyasasında hızlı fiyat değişimleri yaşandı. Silivri'deki bir arsanın değişen fiyatı dikkat çekti. Deprem çantası ve çadır fiyatları arttı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, taşınmaz ilanlarında gözlenen fahiş fiyat artışlarına karşı uyarıda bulundu.
Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.
Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı.
Paniğe kapılan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, bazı fırsatçılar ise depremi kullanmaya çalıştı.
Emlak sektöründe fiyat hareketliliği
Depremin ardından emlak sektöründe fiyat hareketliliği oldu.
Ticaret Bakanlığı da İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz." ifadelerine yer verdi.
"Kesinlikle göz yumulmayacak"
Arsanın fiyatı bir anda arttı
İstanbul Silivri’de bulunan bir arsaya ait ilanda, depremin ardından yaşanan fiyat artışı dikkat çekti.
22 Nisan'da 4 milyon 750 bin olan değer, deprem sonrası 5 milyon 250 bin olarak güncellendi.
Çadır fiyatları da yükseldi
Silivri'deki deprem, e-ticaret sitelerindeki çadır ve deprem çantası satışlarını artırdı.
Büyük pazaryerlerindeki bazı satıcıların, depremin hemen ardından fiyatlarında artışa gitmesi ise dikkat çekti.
Bir e-ticaret sitesinde dün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükseldi.
Bir başka artış ise bir ilk yardım setinde yaşandı. Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, bugün 389,50 liradan satışa sunuldu.
Aynı çadırın fiyatının bugün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.