Kazakistan’da Almatı Havalimanı göstericilerin elinden alındı

Almatı Vali Yardımcısı Yercan Babakumarov, yaptığı açıklamada, şehirde teröre karşı özel operasyon başlatıldığını bildirdi.

OPERASYONLA GÖSTERİCİLERİN ELİNDEN ALINDI

Babakumarov, söz konusu operasyon kapsamında Almatı Havalimanı'nın da göstericilerin elinden alındığını duyurdu. Vali Yardımcısı Babakumarov havalimanının tekrar faaliyete geçirilmesi için harekete geçildiğini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu göstericilerin yurt dışında eğitilmiş terör grupları olduğunu ve gösteriler sırasında Almatı Havalimanı'nı ve içinde yabancı hava yolu şirketlerine ait uçakların da olduğu 5 uçağı ele geçirdiklerini söylemişti.

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