Kazakistan’da 'eğitim sistemine yapay zekanın entegre edilmesine ilişkin' kararname imzalandı

12:4413/05/2026, Çarşamba
DHA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ‘Kazakistan Cumhuriyeti Ortaöğretim Sistemine Yapay Zekanın Entegre Edilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında’ Kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı ‘Kazakistan Cumhuriyeti Ortaöğretim Sistemine Yapay Zekanın Entegre Edilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında’ kararnamenin temel amacının, yapay zekanın hızla geliştiği koşullarda Kazakistan Cumhuriyeti'nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve insan sermayesinin temel unsurlarından biri olan modern ve yenilikçi bir eğitim sisteminin geliştirilmesi için gerekli koşulları oluşturmak olduğu bildirildi.

Kararnameye göre hükümet, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar yapay zekanın ortaöğretim sistemine geniş çapta entegrasyonunu hedefleyen 2026–2029 Kapsamlı Eylem Planı'nı onaylayacak. Söz konusu plan; kişiselleştirilmiş öğrenme mekanizmalarının oluşturulması, dijital altyapının geliştirilmesi, öğretmen kadrolarının eğitilmesi ve öğrencilerin kişisel verilerinin korunmasına yönelik tedbirleri içerecek.

Ortaöğretim alanında pilot bir proje hayata geçirilecek

Kararname ayrıca, Yapay Zeka Geliştirme Konseyi üyesi Lee Kai-Fu'nun tavsiyelerinin hayata geçirilmesini öngörüyor. Bunun yanı sıra hükümete, 1 Haziran 2026 tarihine kadar ortaöğretim alanında pilot bir projenin uygulanmasına ve sonrasında yaygınlaştırılmasına ilişkin somut öneriler sunma talimatı verildi. Bu yeniliklerin, şehir ve kırsal bölgelerdeki okullar arasındaki eğitim kalitesi farkını azaltmayı amaçladığı kaydedildi.

1 Ağustos 2026 tarihine kadar pilot proje kapsamında okulların, istikrarlı yüksek hızlı internet erişimi dahil olmak üzere gerekli teknik altyapıyla donatılması planlanıyor. 1 Eylül 2026 tarihine kadar ortaöğretim sisteminde yapay zeka kullanımına ilişkin standartlar onaylanacak.

Ayrıca yine 1 Eylül 2026 tarihine kadar, öğretmenlerin mesleki rolünü zayıflatmadan veya ortadan kaldırmadan, yapay zeka teknolojilerinin eğitim sürecinde ek ve etkili bir araç olarak kullanılmasını ve sürekli mesleki gelişimi sağlamaya yönelik bir tedbirler planı kabul edilecek.

