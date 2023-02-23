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Dünya

Kazakistan'da helikopter boş araziye iniş yaptı 4 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan'da 5 kişilik mürettebat ile 1 yolcunun bulunduğu Mİ-8 helikopterinin boş araziye sert iniş yapması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetti.

22:09 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Kazakistan'da helikopter sert iniş yaptı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da helikopter sert iniş yaptı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın batısında, Mİ-8 helikopterinin sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 16.00'da Batı Kazakistan eyaletinin merkezi Oral şehrinden 54 kilometre uzaklıktaki boş bir araziye, 5 kişilik mürettebat ile 1 yolcunun bulunduğu Mİ-8 helikopterinin sert iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, saat 19.00 itibarıyla olay yerine intikal eden kurtarma ekibinin, sert iniş sırasında mürettebattan 4'ünün hayatını kaybettiğini tespit ettiği ve 2 kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Helikopterdeki yolcunun, Kazakistan'ın Ulusal Petrol Nakliye Şirketi Kaztransoil'in temsilcisi olduğu ve şirketin siparişi üzerine bölgedeki boru hattını incelemek için havalandığı öğrenildi.

Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#helikopterkazası
#Kazakistan
#Mi-8
#Oral şehri
#Batı Kazakistan
1 saat önce
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