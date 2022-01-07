Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi.

Ekonomi

Anadolu’nun ihracat kaplanları: 78 il ihracatını artırdı

Türkiye’nin 225 milyar dolarlık 2021 yılı ihracat başarısının arkasında ‘Anadolu Kaplanları’ olarak bilinen şehirlerimizin büyük katkısı var. 78 il ihracatını artırdı. 48 il ise yıllık ihracat rekoru kırdı. 16 şehir ihracatını yüzde 50’nin üzerinde artırdı. 4 milyar dolar ihracat yapan Hatay’da çelik ticareti ön planda. 1,3 milyar dolarla Kahramanmaraş’ta tekstil ve demir başarısı görülüyor.

