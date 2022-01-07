Dünya Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
ASYA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi" dedi. Kazakistan Devlet Televizyonu ise Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kazakistanda neler oluyor? Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayevden son dakika açıklaması
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev açıklama yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi.

Kazakistan Devlet Televizyonu: Cumhurbaşkanı Tokayev bugün halka hitap edecek.

Ayrıntılar geliyor...

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