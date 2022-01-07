Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi.
Kazakistan Devlet Televizyonu: Cumhurbaşkanı Tokayev bugün halka hitap edecek.
Ayrıntılar geliyor...
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi.
Kazakistan Devlet Televizyonu: Cumhurbaşkanı Tokayev bugün halka hitap edecek.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.