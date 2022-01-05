Dünya Kazakistandaki güvenlik güçlerinden sekizi hayatını kaybetti
ASYA

Kazakistan’daki güvenlik güçlerinden sekizi hayatını kaybetti

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki protesto olayları esnasında sekiz güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini bildirdi. 317 polis ve asker dahil olmak üzere yüzlerce insan da yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Kazakistan’daki güvenlik güçlerinden sekizi hayatını kaybetti
Kazakistan'daki protestolar

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde organize bir şekilde provokatörlerin ve holigan unsurların düzenlediği ayaklanmalar ve vandallığın devam ettiği, protestocuların saldırılarını taş, demir çubuklar ve yangın çıkarıcı maddeler ile yaptığı belirtildi.

Kamu binaları, hastaneler, restoranlar ve bankalara da saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, ambulans ve itfaiye dahil kamu araçlarına da zarar verildiği ifade edildi.

Protestocular polise karşı demir çubuk kullanarak Valilik binasına girdi.
Protestocular polise karşı demir çubuk kullanarak Valilik binasına girdi.
  • Göstericilerin yaralıların hastaneye yatışına da engel olmaya çalıştığı bildirilen açıklamada, "Düzeni ihlal eden çirkin kalabalığın ellerinde 317 polis ve asker dahil olmak üzere yüzlerce insan yaralandı, güvenlik güçlerinden 8’i hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının olayların büyümemesi için bütün gereken önlemleri aldığı vurgulandı.

Sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi

Öte yandan ülkenin tamamında 19 Ocak'a kadar ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) gereği bu gece yerel saat ile 23.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

Başta başkent Nur Sultan olmak üzere kamu kurumları etrafında ve şehir merkezlerinde güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

Sosyal medyaya düşen görsellerde, sokağa çıkış yasağına rağmen yerleşim yerlerinde bazı araçların yollarda olduğu görüldü.

Kazakistan’daki durum

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

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Kazakistan'ın batısındaki Janaözen kentinde LPG zammına karşı başlatılan protestoların ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle ülkede LPG'nin litre fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkarılmıştı. Bu durum özellikle araçların yüzde 90'ının LPG ile çalıştırıldığı Mangistau eyaletinde büyük tepkiye yol açmıştı.

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