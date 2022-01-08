Dünya Kazakistandaki olaylarda 4 bin 266 kişi gözaltına alındı
ASYA

Kazakistan’daki olaylarda 4 bin 266 kişi gözaltına alındı

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266’ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Kazakistan’daki olaylarda 4 bin 266 kişi gözaltına alındı
Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266’ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi.

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266’ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonlarda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi.

Açıklamada, 4 bin 266 kişinin gözaltına alındığı, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtildi.

Almatı eyaletine bağlı bir köyde 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı’daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazakistan’daki durum

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor.

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