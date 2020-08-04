Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Kazakistanın Beyrut Büyükelçiliği Patlamada Kazakistanın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı
ORTADOĞU

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği: Patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği: Patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı, büyükelçilik binasında da hasar oluştu.

Haber Merkezi AA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama.

Ayrıntılar geliyor...

Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
OYNAT 00:00
Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

THY duyurdu: Beyrut'taki patlamada bir çalışanımız yaralandı
DÜNYA
THY duyurdu: Beyrut'taki patlamada bir çalışanımız yaralandı

İsrail'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: İlgimiz yok
DÜNYA
İsrail'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: İlgimiz yok

Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada yüzlerce yaralı var
DÜNYA
Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada yüzlerce yaralı var

Lübnan Hizbullahı: Silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır
DÜNYA
Lübnan Hizbullahı: Silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır

Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
DÜNYA
Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Abone Ol Google News
İçişleri Bakanlığı: Evinde izolasyona tabi tutulanların ilk 7 gün şartlara uyup uymadıkları denetlenecek

İçişleri Bakanlığı: Evinde izolasyona tabi tutulanların ilk 7 gün şartlara uyup uymadıkları denetlenecek
Korkunç bilanço

Korkunç bilanço

İsrail iddialarına yalanlama

İsrail iddialarına yalanlama

​Lübnan emniyeti ve Hizbullah açıklama yaptı.
Fenerbahçe <br>ligden çekiliyor mu?

Fenerbahçe
ligden çekiliyor mu?

​TFF'nin açıkladığı harcama limitleri büyük tartışma çıkarttı.
Bakan Koca uyardı!

Bakan Koca uyardı!

​Hasta sayısındaki yükseliş ciddi seviyede.
Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Beyrut Valisi Abbud, ağlayarak açıklama yaptı.

Binalar yerle bir oldu

Binalar yerle bir oldu

Beyrut'taki patlamanın dehşete düşüren görüntüsü.
Lübnan'ı <br>sarsan patlama

Lübnan'ı
sarsan patlama

Ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
Almanya'dan Türkiye kararı

Almanya'dan Türkiye kararı

​Seyahat uyarısını dört şehir için kaldırdılar.
Dehşet saçtı

Dehşet saçtı

Pompalı tüfekle eczaneyi bastı.
TÜBİTAK Başkanı duyurdu

TÜBİTAK Başkanı duyurdu

Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak.
Fenerbahçe kilitlendi

Fenerbahçe kilitlendi

Transfer operasyonlarının hepsi durdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.