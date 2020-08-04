Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği: Patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı

Ayrıntılar geliyor... OYNAT 00:00 Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2207545'); PID2.render('pid#comment-count-2207545'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder DÜNYA THY duyurdu: Beyrut'taki patlamada bir çalışanımız yaralandı DÜNYA İsrail'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: İlgimiz yok DÜNYA Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada yüzlerce yaralı var DÜNYA Lübnan Hizbullahı: Silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır DÜNYA Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor