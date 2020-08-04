Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği: Patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı

Spor

Fenerbahçe Kulübü'nden çok sert limit tepkisi: Saçmalık!

Sarı-lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitine tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir" denildi. Açıklamada, "Hiç transfer yapmasak dahi 2021/22 sezonunda 3 puan silme, transfer yasağı, kadro sınırlaması, para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.