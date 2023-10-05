Kenya'da gizemli hastalık alarmı: 95 kız öğrenci aynı anda felç geçirdi

Dünya genelinde en ölümcül hastalıklar arasında yer alan kanser, yılda milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet vermektedir. Vücudun herhangi bir yerinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve büyümesi ile ortaya çıkan kanser hastalığı genetik faktörlerden çevre ile ilgili faktörlere kadar pek çok etkenlerden insanlarda görülmektedir. Uzmanlar en büyük etkenlerden birinin de sağlıksız ve yanlış beslenme olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, Kansere yakalanma riski nasıl azaltılır? Kanserden korunma yolları neler? İşte uzman görüşüyle soruların yanıtları.