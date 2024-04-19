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Dünya

Kenya'daki helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personel hayatını kaybetti.

11:11 - 19/04/2024 Cuma
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Arşiv
Arşiv

Kenya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personel öldü, 2 asker yaralı kurtuldu.


Devlet Başkanı William Ruto, düzenlediği basın toplantısında helikopterin havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek kayıplar için büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.


3 gün ulusal yas ilan edildi


Kazanın yerel saatle 14.20'de meydana geldiğini aktaran Ruto, Kenya Hava Kuvvetlerin'in kazanın nedenini belirlemek için olay yerine hava araştırma ekibi gönderdiğini söyledi.


Devlet Başkanı Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.




#Kenya
#Genelkurmay
#kaza
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