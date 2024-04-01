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Keyif amaçlı uyuşturucuyu yasallaştıran en büyük AB ülkesi Almanya oldu

Almanya, tartışmalı bir düzenlemeyle gündemde. Uzmanlar, gençlerin bu düzenlemeden olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

13:04 - 1/04/2024 Pazartesi
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Almanya, pazartesi günü keyif amaçlı esrarı yasallaştıran en büyük Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.


Bu gelişme, ülkedeki muhalif politikacıların ve tabip birliklerinin şiddetli itirazlarına rağmen yaşandı.


Yeni yasanın ilk adımına göre, 18 yaş üstü yetişkinlerin artık 25 gram kurutulmuş kenevir taşımasına ve evde üç adede kadar kenevir bitkisi yetiştirmesine izin veriliyor.


Almanya'da uyuşturucu düzenlemesi


Bir sonraki adım olarak, 1 Temmuz'dan itibaren Almanya'daki "esrar kulüpleri" aracılığıyla uyuşturucunun yasal olarak temin edilmesi mümkün olacak.


Bu mekanların her birinin en fazla 500 üyeye sahip olmasına izin verilecek. Kişi başına ayda 50 grama kadar uyuşturucu dağıtabilecekler.


Karaborsayı kontrol altına almayı hedefliyorlar


AFP'nin aktardığına göre, uyuşturucunun lisanslı mağazalar aracılığıyla satılmasına ilişkin ilk planlar, AB'nin karşı çıkması nedeniyle iptal edilmişti.


Şansölye Olaf Scholz'un liderliğindeki üçlü koalisyondan oluşan Alman hükümeti, uyuşturucuyu yasal hale getirmenin "büyüyen karaborsanın kontrol altına alınmasına yardımcı olacağını" savunuyor.


Sağlık uyarısı: Gençler risk altında


Ancak sağlık grupları, en yüksek sağlık riskleriyle karşı karşıya olan gençler arasında söz konusu maddenin kullanımının artacağından endişe duyuyor.


Uzmanlar, gençler arasında uyuşturucu kullanımının merkezi sinir sisteminin gelişimini etkileyerek psikoz ve şizofreni gelişme riskinin artmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.



#Almanya
#uyuşturucu
#Sağlık
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