Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kiev Belediye Başkanı Kliçko Gerçek dostumuz Türkiye
AVRUPA

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Gerçek dostumuz Türkiye

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusların savaş açtığı ülkesine verdiği destek için Türkiye’ye minnettar olduğunu söyledi. Kliçko, “Kimin Ukrayna’nın gerçek dostu olduğunu bu zor dönemlerde görebiliyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Gerçek dostumuz Türkiye
Vitaly Kliçko

Ukrayna’da başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusların savaş açtığı ülkesine verdiği destek için Türkiye’ye minnettar olduğunu belirterek, “Kimin Ukrayna’nın gerçek dostu olduğunu bu zor dönemlerde görebiliyoruz” dedi.

Ukrayna halkının barışı desteklediğinin ve kimseye saldırmadığının altını çizen Kliçko, “Ukrayna her zaman barışı destekleyen bir ülkedir. Ukrayna halkı kimseye karşı agresif davranmadı ama bugün askeri gerilim sürüyor. Şehirlerimiz ve sivillerimize yönelik hava saldırıları sürerken bize de ülkemizi savunmaktan başka bir yol kalmadı” diye konuştu.

Ülkesine destek veren devletler arasında Türkiye’ye özellikle teşekkür etmek istediğini dile getiren Kliçko, “Türkiye’ye siyasi ve askeri alanlardaki desteklerinden dolayı çok minnettarız, bu çok önemli. Kimin Ukrayna’nın gerçek dostu olduğunu bu zor zamanlarda görebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı eski dünya şampiyonu boksör orduya katıldı
SPOR
Ukraynalı eski dünya şampiyonu boksör orduya katıldı

Kliçko'dan Putin'e uyarı
DÜNYA
Kliçko'dan Putin'e uyarı
O tepeden tırnağa cesaretti

O tepeden tırnağa cesaretti

​O'nun Gibi'nin 15. bölümü yayında.
Trabzonspor frene bastı

Trabzonspor frene bastı

​Bordo mavililer son 4 maçtır galip gelemiyor.
Bakan Nebati: Tek sorunumuz enflasyon onun da üstesinden geleceğiz

Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı.

Evde iftar hizmeti

Evde iftar hizmeti

​Altıeylül Belediyesi her yıl yaptığı geleneğe devam ediyor.

Fatih Karagümrük maçı sonrasında taraftarlara mesaj gönderdi.

​Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan spor yasasını anlattı.

İçişleri:15 ayrı bölgede 339 terörist öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.