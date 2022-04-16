Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Gerçek dostumuz Türkiye

Ukrayna’da başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusların savaş açtığı ülkesine verdiği destek için Türkiye’ye minnettar olduğunu belirterek, “Kimin Ukrayna’nın gerçek dostu olduğunu bu zor dönemlerde görebiliyoruz” dedi.

Ukrayna halkının barışı desteklediğinin ve kimseye saldırmadığının altını çizen Kliçko, “Ukrayna her zaman barışı destekleyen bir ülkedir. Ukrayna halkı kimseye karşı agresif davranmadı ama bugün askeri gerilim sürüyor. Şehirlerimiz ve sivillerimize yönelik hava saldırıları sürerken bize de ülkemizi savunmaktan başka bir yol kalmadı” diye konuştu.

Ülkesine destek veren devletler arasında Türkiye’ye özellikle teşekkür etmek istediğini dile getiren Kliçko, “Türkiye’ye siyasi ve askeri alanlardaki desteklerinden dolayı çok minnettarız, bu çok önemli. Kimin Ukrayna’nın gerçek dostu olduğunu bu zor zamanlarda görebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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