Kiev çevresinde 900 Ukraynalı sivilin cansız bedeni bulundu
Ukrayna polisi, Rus güçlerinin başkent Kiev çevresinden çekilmesinin ardından 900’den fazla sivile ait cansız bedenin bulunduğunu açıkladı. Polis güçleri bu kişilerin çoğunun vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.
Kiev bölge polisi şefi Andriy Nebytov Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesinden bu yana 900'den fazla sivil cesedin bulunduğunu söyledi. Bu kişilerin çoğunun vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.
Andriy Nebytov cansız bedenlerin sokaklarda terk edildiğini ya da geçici olarak defnedildiklerini söyledi. Yetkilinin açıklamasına göre polisin elindeki veriler bu kişilerin yüzde 95’inin vurularak öldürüldüğünü gösteriyor.
"Sonuç olarak Rus işgali altında bu kişilerin sokaklarda infaz edildiklerini anlıyoruz" diyen Nebytov, her geçen gün enkaz altında ya da toplu mezarlarda daha fazla cansız bedene ulaşıldığını belirtti.
Vurulan bazı kişilerin kendilerini Rus güçlerinden korumaya çalışmak için üzerlerinde beyaz kol bantları olduğunu söyleyen polis şefe Niebytov, Shevchenko köyündeki bazı kişilerin cesetlerinin kimliğinin belirlendiğini de belirterek, "Onların sıradan köy sakinleri olduğunu, ne yazık ki işkenceye de maruz kaldıklarını ve vurulduklarını görüyoruz" diye konuştu.