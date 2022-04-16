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Dünya Kiev çevresinde 900 Ukraynalı sivilin cansız bedeni bulundu
AVRUPA

Kiev çevresinde 900 Ukraynalı sivilin cansız bedeni bulundu

Ukrayna polisi, Rus güçlerinin başkent Kiev çevresinden çekilmesinin ardından 900’den fazla sivile ait cansız bedenin bulunduğunu açıkladı. Polis güçleri bu kişilerin çoğunun vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.

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Haber Merkezi Diğer
Kiev çevresinde 900 Ukraynalı sivilin cansız bedeni bulundu
Buça'da gönüllüler öldürülen sivillerin cesetlerini morga götürülmek üzere bir kamyona yüklüyor

Kiev bölge polisi şefi Andriy Nebytov Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesinden bu yana 900'den fazla sivil cesedin bulunduğunu söyledi. Bu kişilerin çoğunun vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.

Andriy Nebytov cansız bedenlerin sokaklarda terk edildiğini ya da geçici olarak defnedildiklerini söyledi. Yetkilinin açıklamasına göre polisin elindeki veriler bu kişilerin yüzde 95’inin vurularak öldürüldüğünü gösteriyor.

"Sonuç olarak Rus işgali altında bu kişilerin sokaklarda infaz edildiklerini anlıyoruz" diyen Nebytov, her geçen gün enkaz altında ya da toplu mezarlarda daha fazla cansız bedene ulaşıldığını belirtti.

Vurulan bazı kişilerin kendilerini Rus güçlerinden korumaya çalışmak için üzerlerinde beyaz kol bantları olduğunu söyleyen polis şefe Niebytov, Shevchenko köyündeki bazı kişilerin cesetlerinin kimliğinin belirlendiğini de belirterek, "Onların sıradan köy sakinleri olduğunu, ne yazık ki işkenceye de maruz kaldıklarını ve vurulduklarını görüyoruz" diye konuştu.

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DÜNYA
Bucha katliamı ile ilgili korkunç iddia: Konuşmalar telsize yansıdı

Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor
FOTOĞRAF 15
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Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça’daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.<br><br>
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Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.<br><br>
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- Buça ve çevresindeki köylerde bulunan cesetler şehir mezarlığına getiriliyor<br><br>Buça’daki şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor.
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Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. ​​​​​​​<br><br>
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Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.<br><br>
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Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.
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