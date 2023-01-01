|
Dünya
Kiev'de helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanının da aralarında olduğu 18 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna’nın Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopter düştü. Bölgeden alevler yükselirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ve birinci yardımcısı Yevhen Yenin, Kiev'in Brovary bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
11:26 . 18/01/2023 Çarşamba
Diğer
Ukrayna helikopter kazası

Ukrayna helikopter kazası

Ukrayna’nın Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde bir anaokulunun ve bir binanın yanına helikopter düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti.

DÜŞEN HELİKOPTERDE UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ve birinci yardımcısı Yevhen Yenin, Kiev'in Brovary bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre en az 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralanan 22 kişi hastanede tedavi altına alınırken, ilgili birimler olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu; 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya başsağlığı diledi.


Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajında, "Ukrayna İçişleri Bakanı da dahil birçok can kaybının yaşandığı, Kiev yakınlarındaki Brovary'de meydana gelen helikopter kazasını büyük bir kederle öğrendim." ifadesini kullandı.


Paylaşımında, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'yı da etiketleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yakınlarını kaybeden ailelere ve Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralılara da acil şifa temenni ediyorum."

Söz konusu helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil, 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, kazanın sebebinin sabotaj mı arıza mı olduğunun, müfettişler tarafından araştırıldığını açıklamıştı.



#ukrayna
#helikopter
#kaza
#Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky
3 saat önce
default-profile-img
Kiev'de helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanının da aralarında olduğu 18 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray'da Fofana hamlesi
Fransa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Saint Raphael'de bulunan tek hastane çalışan kalmadığı için kapandı
'Öldü' düşüncesiyle hastaneye getirildi hayata tutundu: Uyandığından bakın ne sordu
Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında patlama
Zelenskiy'den helikopter kazası açıklaması: Acı tarif edilemez
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.