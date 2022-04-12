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Dünya Kievde yeni bir saldırı ihtimaline karşı tedirginlik sürüyor
AVRUPA

Kiev’de yeni bir saldırı ihtimaline karşı tedirginlik sürüyor

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Kiev ve çevresinden çekilmesine rağmen halk, yeni bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli davranmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Kiev’de yeni bir saldırı ihtimaline karşı tedirginlik sürüyor
Kiev saldırısı (Arşiv)

Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde halk saldırı ihtimaline karşı tedbirli davranarak sokağa çıkmıyor. Rus askerlerinin çekildiği Kiev bölgesinde de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen sokakların hala boş olması dikkat çekti.

Arşiv
Arşiv


Ukraynalı eski asker Vladimir Botishev, Ukrayna ordusunun çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Ben Rusya’nın agresif devlet olduğunu düşünüyorum.
Ukrayna’nın yenmek zorunda olduğunu, Rus agresifliğinin sonunun geleceğini ve Rusya’da iktidarın değişeceğini düşünüyorum. Belki bir zaman sonra orada demokrasi olur. Ukraynalılar ülkeleri için canlarını vermeye hazırlar.
Kiev’i hiçbir zaman alamayacaklar ve bu da Ukrayna’nın yeniden doğuşu olacak. Eski bir asker olarak söyleyebilirim ki, Rusya’nın elindeki teknik araçlar ve askerler yeterli olmayacak. Çünkü ordumuz iyi mücadele ediyor. Kayda değer teknik kayıpları olacak ve bu Rusya’nın en büyük hatası olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Kiev’e füze saldırısı
OYNAT 00:59
Rusya'dan Kiev’e füze saldırısı
Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kent merkezine yakın noktada yer alan Podilskyi ilçesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Rusya tarafından düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Rus ordusundan Kiev’e yakın noktalara füze saldırısı
DÜNYA
Rus ordusundan Kiev’e yakın noktalara füze saldırısı

Kiev yangın yeri: Rus saldırısı sonrası çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF 39
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Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.<br><br>
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Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.<br><br>
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İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.<br><br>
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Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.<br><br>
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Kiev yangın yeri: Rus saldırısı sonrası çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi
Rus güçlerinin saldırısı sonucu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.
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