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Kiev’i alarma geçiren olay: Mahkemenin tuvaletinde el bombası patlattı

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da güvenlik güçlerini alarma geçiren patlama meydana geldi. Başkent Kiev'de mahkemeye götürülen bir kişinin tuvalette el bombası patlattığı bildirildi. Patlama sonrası 'olay yerinden uzak durulması' yönünde uyarılar yapılırken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

19:32 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Kiev'de patlama (Arşiv)

Kiev'de patlama (Arşiv)

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir mahkeme binasında patlama meydana gelirken, bir sanığın el bombası patlattığı öne sürüldü.


Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan açıklamada, başkentteki Şevçenskiy ilçe mahkemesinde yerel saatle 17.20'de patlama meydana geldiği belirtildi.

Mahkemenin tuvaletinde el bombası patlattı

Ön bilgilere göre, konvoyla mahkemeye getirilen sanığın, mahkemenin tuvaletinde bilinmeyen bir patlayıcı madde patlattığı aktarılan açıklamada, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.


Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ekipleri, özel kuvvetler ve patlayıcı uzmanlarının olay yerinde çalışma başlattığını bildirdi.


Patlamanın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Klimenko, kent sakinlerini sakin olmaya ve olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Saldırganın kimliği açıklandı

Patlamada ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Yerel haber kaynaklarında, duruşma için mahkemeye getirilen ve burada el bombası patlatan sanığın isminin İgor Gumenyuk olduğu kaydedildi.


Gumenyuk'un 2015'te Ukrayna Parlamentosuna el bombalı saldırı davasında şüphelilerden biri olduğu öğrenildi.


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#Ukrayna
#Kiev
#Patlama
#Mahkeme
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