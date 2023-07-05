Kiev’i alarma geçiren olay: Mahkemenin tuvaletinde el bombası patlattı

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle ülke geneline yayılan şiddet eylemleri sonrası başkent Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'de, turistlerden çok polisin kaldırımlara yerleştirdiği demir bariyerler göze çarpıyor. Hükümet, tahrip edilen her şeyin gecikmeden yeniden inşa edilmesi için genelge çıkarsa da Şanzelize'de restorasyon çalışmalarının uzun bir süre alması bekleniyor. Lüks mağaza yönetimleri inisiyatifleriyle Şanzelize'yi biraz toparlasa da bir mağazanın üzerine göstericilerce yazılan, "Polis öldürüyor. Polis her yerde, adalet hiçbir yerde" yazılı slogan dikkati çekiyor.