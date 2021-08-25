Dünya Korkutan hareketlilik Bir gecede 140 deprem
AMERİKA

Korkutan hareketlilik: Bir gecede 140 deprem

Bilim insanları, Hawai'deki Kilauea Yanardağı'nda hafif ve şiddetli toplam 140 deprem meydana geldiğini tespit etti.

Haber Merkezi AA
Kilauea Yanardağında bir gecede 140 deprem
Kilauea Yanardağı

Hawai'deki Kilauea Yanardağı'nda çok sayıda deprem tespit edildi.

Hawai Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, gece başlayan çok sayıda depremin, sabaha kadar devam ettiği ancak depremlerin herhangi bir patlamaya neden olmadığı bilgisi paylaşıldı.

En büyüğü 3,3 şiddetinde


Yanardağda, en büyüğü 3,3 şiddetinde olmak üzere 140 depremin kaydedildiği, depremlerin çoğunun 1'den daha az şiddette gerçekleştiği aktarıldı.

Yoğun depremler sırasında yanardağın yüzeyinde değişiklikler tespit eden bilim insanları, değişimin, magmanın yanardağın güney kısmında hareket ettiğini gösterebileceğini ifade etti.

Gözlemevi, "izleme" olan uyarı seviyesini "uyarı" olarak değiştirdi.

  • Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

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Hawaii’de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye başladı
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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, Aralık ayında yeniden faaliyete geçmesinin ardından lav püskürtmeye başladı. Lavlar kraterde oluşan bir lav gölüne akarken, lav gölünde yüzeyden yaklaşık 6 metre yüksekte katılaşmış lav adası oluştuğunu söyledi. Kilauea Yanardağı, yaklaşık 700 evin yanmasına sebep olduğu 2018'den beri patlamamıştı.
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