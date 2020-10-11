Kim Jong-Un yeni füzeleri sergiledi: Kuzey Kore’de İşçi Partisi’nin 75. kuruluş yıldönümü için askeri geçit töreni düzenlendi

Kuzey Kore iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 75. yıldönümünde Pyongyang’da askeri geçit töreni düzenledi.

Reuters

2018'DEN BU YANA İLK ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

Korona virüs pandemisinin komşularında neden olduğu ekonomik durgunluk nedeniyle ciddi ekonomik zorluk yaşadığı iddia edilen Kuzey Kore’de, iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 75. yıldönümünde Pyongyang’da askeri geçit töreni düzenlendi.

Reuters

Eylül 2018’den bu yana yapılan ilk askeri geçit töreni olması nedeniyle dünya kamuoyu tarafından da yakından takip edilen etkinliklerde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halka seslendi.

Reuters

KUZEY KORELİLER MASKA TAKMADI

Ülkenin geliştirdiği silahları sergileyen orduya yaz boyunca karşı karşıya kalınan bir dizi tayfunla mücadeledeki çabalarından dolayı teşekkür eden Kim’in, ülkesinin Covid-19 ile mücadeledeki başarısını övdüğü belirtildi.

Reuters



Kuzey Kore kamu yayıncısı tarafından servis edilen görüntülerde, kutlamalara katılan Kuzey Korelilerin maske takmadığı, ancak meydanlarda normale göre az sayıda katılımcı olduğu gözlendi.