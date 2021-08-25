Dünya Kimse benden iyisini yapamaz demişti Donald Trumpın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar muson yağmurları nedeniyle parçalandı
AMERİKA

'Kimse benden iyisini yapamaz' demişti: Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar muson yağmurları nedeniyle parçalandı

Donald Trump, 2015 yılında başkanlık kampanyasını “Kimse benden daha iyi duvar inşa edemez” diyerek başlattığında, bu en azından sorgulanabilir bir iddiaydı. Trump, istenmeyen göçmenleri dışarıda tutmak için ABD'nin güney sınırında yapacağı “büyük duvar”ın “aşılmaz, fiziksel, uzun, güçlü, güzel” olacağı konusunda ısrar etti. İnşaat sektöründe ünlü bir isim olan eski başkanın diğer açıklamaları gibi bu iddiası da gerçekleşmedi. Yeni fotoğraflar, Arizona'da kısmen inşa edilmiş duvarın ciddi bir bakıma muhtaç durumda olduğunu gösteriyor. Bazı bölümlerinin ise muson yağmurlarıyla paramparça olduğu görülüyor.

Haber Merkezi Diğer
Kimse benden iyisini yapamaz demişti: Donald Trumpın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar muson yağmurları nedeniyle parçalandı
Trump'ın Arizona'da yaptırdığı duvar yıkıldı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından, göçmenlerin girişini engellemek amacıyla inşa edilen duvarın Arizona'da yer alan bir kısmı, muson yağmurları nedeniyle yıkıldı.

Cuenca de Los Ojos adlı çevresel kar amacı gütmeyen kuruluşun yöneticisi José Manuel Pérez Cantú'nun açıklamasına göre, Douglas yakınlarındaki tek bir yerde en az altı kapı, yağmurların meydana getirdiği sellerin menteşeleri sökmesi nedeniyle paramparça oldu.

ABD Gümrük ve Göçmenlik Hizmetleri'nden bir yetkili ise meydana gelen hasarı doğruladı. Uzmanlar, duvarın bir bölümünde ise fırtınalardan dolayı 7,6 m uzunluğunda bir kabarıklık oluştuğunu söyledi.

UZMANLAR DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Diğer taraftan 2020'de Trump hala iktidardayken uzmanlar, olası seller esnasında duvardaki çökmeyi önlemek için bin 130 kilometre uzunluğundaki 21 milyar dolarlık duvar boyunca bazı yerlerde bent kapaklarının açık bırakılması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Trump’a kapalı Taliban’a açık
TEKNOLOJİ
Trump’a kapalı Taliban’a açık

ARİZONA BU YIL ORTALAMANIN İKİ KAT ÜSTÜNDE YAĞIŞ ALDI

Duvarın kapıları, aylarca süren kuraklıktan sonra geçen hafta bölgede meydana gelen "tarihi sel" ile boy ölçüşemedi. Arizona Üniversitesi'ndeki iklim uzmanlarına göre, Douglas bölgesi bu yıl yıllık ortalama muson yağışının neredeyse iki katı kadar yağış aldı.

Fakat Trump suçlamalardan kurtulamadı. Uzmanlar, duvardaki hasarom celeye getirilmiş inşaat ve çevre düzenlemelerinin atlanması sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Trump'tan Biden'a çağrı: Utanç içinde istifa etme zamanı geldi
DÜNYA
Eski ABD Başkanı Trump'tan Biden'a çağrı: Utanç içinde istifa etme zamanı geldi

BİDEN DUVARIN İNŞAATINI DURDURMUŞTU

Öte yandan, geçen Ocak ayında Biden, sınır duvarındaki inşaatı dondurdu ve maliyetlerin gözden geçirilmesini emretti. ABD Savunma Bakanlığı, Nisan ayında Trump yönetimi tarafından tahsis edilen askeri fonlardan ödenen sözleşmeleri iptal ettiğini duyurdu.

Öte yandan duvarın inşaatı 2017'de yılında başladı. Ancak duvar, davalar ve maliyet aşımları da dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlara neden oldu. Bu yılın başlarında bir buçuk kilometre başına 27 milyon dolara mal olan bölümlerin 5 dolarlık bir harcama yaparak kolayca inşa edilebileceği ortaya çıktı.

Joe Biden'ın
OYNAT 00:15
Joe Biden'ın "Başkan Trump" ifadesi sosyal medyada gündem oldu
ABD tarihinin en yaşlı başkanı Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı konuşma sırasında President Trump (Başkan Trump) ifadesini kullandı. Biden'ın düzeltme yaparak sözlerini sürdürmesi uluslararası basında gündem oldu.

Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor
OYNAT 00:48
Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump daha sonra Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanına gidecek ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı daha sonra Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçacak.


Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Mehmetçik yurda dönüyor

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.