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Dünya Kinder felaketi bitmiyor Tuvalete bile gidemedi bez bağlamak zorunda kaldım
AVRUPA

Kinder felaketi bitmiyor: Tuvalete bile gidemedi bez bağlamak zorunda kaldım

Çıkan salmonella bakterisi nedeniyle adeta tüm dünyada krize neden olan Kinder sürpriz kabusu bitmek bilmiyor. 3 yaşındaki oğlunun çikolatayı yedikten sonra neredeyse komaya girdiğini söyleyen anne, şirkete dava açtı. Acılı kadın, "Tuvalete gidecek hali bile yoktu, altına bez bağlamak zorunda kaldım. Resmen ölü gibiydi" sözlerine yer vererek yaşadıklarını anlattı.

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Haber Merkezi Diğer
Kinder felaketi bitmiyor: Tuvalete bile gidemedi bez bağlamak zorunda kaldım
Foto: Arşiv.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Kinder krizi, tüm dünyanın gündemine oturdu. Kinler çikolatalarında bulunan zararlı Salmonella bakterisi pek çok çocuğu hastanelik etmiş, fabirkalarda üretim durdurulmuştu. Basında çıkan haberlere göre yalnızca İngiltere'de çoğu çocuklar olmak üzere en az 60 kişi çikolatayı yediği için zehirlendi.

DAVA AÇTI

26 yaşındaki Kasey Cooke, 3 yaşındaki oğlu Billy'nin yumurtayı yedikten sonra hastaneye kaldırıldığını iddia ediyor. Anne şimdi yaşadıklarından dolayı Kinder üreticisi Ferrero'ya dava açtı.

"ÖLECEK GİBİ GÖRÜNÜYORDU"

Zorlu süreci anlatan kadın, "Çocuğum o kadar halsizdi ki tuvalete bile gitmeye takati yoktu. O nedenle altına bez bağlamak zorunda kaldım" dedi. Aile doktorunun çocuğu hemen hastaneye sevk ettiğini söyleyen anne, "Ölecek gibi görünüyordu. Ağzı kupkuruydu, yüzü solgun ve gözleri simsiyahtı" dedi. Doktorların komaya girmiş olduğundan korktuğu minik Billy, tedaviyle kendine geldi.

BİR ŞİRKET YETKİLİSİ KONUŞMUŞ

Üç yaşındaki çocuğun testlerinde salmonella bakterinin bulunduğu iddia ediliyor. Daily Mail ise bir Ferrero yetkilisinin yaşananlardan dolayı, "Kasey Cooke'un oğlundan haber aldığımız için çok üzgünüz. Şu anda samimi düşüncelerimiz o ve ailesi ile birlikte" demiş.

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