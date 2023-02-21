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Kırgız arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ve görevini tamamlayarak ülkesine dönen Kırgızistan ekibi, havalimanında törenle karşılandı.
Kırgız arama kurtarma ekibi için Manas Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve öğrencileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Kırgız ve Türkler katıldı.
Törende, Kırgız ve Türk bayrakları ile arama kurtarma ekibinin meslektaşları tarafından "Memleketinize hoş geldiniz", "Vatanın çocuklarına alkış" yazılı afişler açıldı.
Bakanlığın orkestrası eşliğinde karşılanan ekibe çiçekler takdim edildi ve Kırgız milli marşı okundu.
Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekip üyelerini tebrik eden Ajikeyev, 8 kişiyi enkaz altından çıkardıkları ve 198 cenazeye ulaştıkları bilgisini paylaştı.