Kırgız arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı

"Hayatlarınızı tehlikeye atarak canlar kurtardınız. Depremzedelerin yardımına koştunuz. Kardeşliğimizin kuvvetlenmesi ve daha da güçlenmesi için Türkiye'de Türk kardeşlerinizin yanında oldunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı adına hepinize şükranlarımızı bildiriyoruz. Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeşliği daim olsun."