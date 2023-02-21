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Dünya

Kırgız arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ve görevini tamamlayarak ülkesine dönen Kırgızistan ekibi, havalimanında törenle karşılandı. Törende, Kırgız ve Türk bayrakları ile arama kurtarma ekibinin meslektaşları tarafından "Memleketinize hoş geldiniz", "Vatanın çocuklarına alkış" yazılı afişler açıldı. Bakanlığın orkestrası eşliğinde karşılanan ekibe çiçekler takdim edildi ve Kırgız milli marşı okundu.

11:34 . 21/02/2023 Salı
AA
Kırgız arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı

Kırgız arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ve görevini tamamlayarak ülkesine dönen Kırgızistan ekibi, havalimanında törenle karşılandı.

Kırgız arama kurtarma ekibi için Manas Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve öğrencileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Kırgız ve Türkler katıldı.

Törende, Kırgız ve Türk bayrakları ile arama kurtarma ekibinin meslektaşları tarafından "Memleketinize hoş geldiniz", "Vatanın çocuklarına alkış" yazılı afişler açıldı.

Bakanlığın orkestrası eşliğinde karşılanan ekibe çiçekler takdim edildi ve Kırgız milli marşı okundu.

"Biz kardeş halk olarak elimizden gelen yardım elimizi uzattık"

Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev, burada yaptığı konuşmada,
"Bugün biz ağır görevden dönen arama kurtarma ekibini karşılıyoruz. Türkiye'de meydana gelen depremler bizim kardeş halkımıza büyük ve ağır etki yaptı. Biz kardeş halk olarak elimizden gelen yardım elimizi uzattık."
dedi.
Ajikeyev, bir yıl önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak,
"Görüşmede biz uluslararası arama kurtarma ekibini kurmayı hedefledik. Türkiye'den gönderilen Türk arama kurtarma eğitmen ekibi, Kırgız meslektaşlarına seminer verdi. Sayın Bakan Süleyman Soylu'nun desteği ile Kırgız arama kurtarma ekibi güçlendirildi ve biz de arama kurtarmada kullanılan köpekleri yetiştirme birimini canlandırdık."
diye konuştu.

Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekip üyelerini tebrik eden Ajikeyev, 8 kişiyi enkaz altından çıkardıkları ve 198 cenazeye ulaştıkları bilgisini paylaştı.

"Bunu hiçbir zaman unutmayız"

Doğan da Kırgızistan'ın, üzücü deprem felaketi sonrasında yardıma koşan ilk ülkelerden olduğunu belirterek,
"Hayatlarınızı tehlikeye atarak canlar kurtardınız. Depremzedelerin yardımına koştunuz. Kardeşliğimizin kuvvetlenmesi ve daha da güçlenmesi için Türkiye'de Türk kardeşlerinizin yanında oldunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı adına hepinize şükranlarımızı bildiriyoruz. Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeşliği daim olsun."
ifadelerini kullandı.
Kırgız kurtarma ekibinden Mirza Kabılbekov yaptığı açıklamada,
"Aralıksız arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. Kahramanmaraş halkına çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi çok güzel kabul etti."
dedi.

#Arama kurtarma ekibi
#Karşılama Töreni
#Kırgızistan
#Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev
1 saat önce
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Kırgız arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı
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