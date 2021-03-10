Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur" ifadelerini kullandı.
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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