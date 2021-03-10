Dünya Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir
ASYA

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, "Kırgızistan’a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kazakbayev
Kazakbayev

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur" ifadelerini kullandı.

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