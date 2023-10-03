Kırgızistan ile Tacikistan hükümetler arası heyetleri sınır meselesini görüştü

Çok sayıda ülke TikTok tehlikesine karşı harekete geçerken son somut adım ise Kırgızistan'dan geldi. Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ülkede sosyal medya platformu TikTok'u yasaklama kararı alındığını duyurdu. Kararın ardından yapılan açıklamada TikTok'ta yer alan videoların hayati tehlike arz ettiği ve bağımlılığa neden olduğuna vurgu yapılırken, yasağın ise tamamen çocukların ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumak için alındığı kaydedildi. Kırgızistan'ın yanı sıra ABD, Kanada, Tayvan, Letonya, Danimarka, Belçika, Afganistan, İngiltere ve Endonezya gibi çok sayıda ülke TikTok'a kısıtlama ve yasak kararı getirmişti.