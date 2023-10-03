|
Dünya

Kırgızistan ile Tacikistan hükümetler arası heyetleri sınır meselesini görüştü

Kırgızistan ve Tacikistan hükümetler arası heyetlerinin, Kırgız-Tacik sınır meselesini ele aldığı bildirildi. Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan ve Tacikistan hükümetler arası heyetleri, Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya geldi.

12:20 . 3/10/2023 Salı
AA
Foto: AA.

Foto: AA.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un başkanlık ettiği toplantı, dostluk ve karşılıklı anlayış çerçevesinde yapıldı.

Toplantıda, Kırgız-Tacik devlet sınırının çizilmesine yönelik topograf ve hukuki konulardaki çalışma grupları faaliyetlerini sürdürdü.


İki ülke arasındaki sınır bölgelerinin dostluğa, karşılıklı anlayışa ve güvenin güçlendirilmesine ihtiyacı olduğu vurgulanan toplantının sonunda, protokol imzalandı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, sınırdaki anlaşmazlığı çözmek için iki ülke hükümetleri sonuca varmaya çalışıyor.

Bir ülke daha TikTok'u kapattı: Bağımlılığa neden olup hayati tehlikeye yol açıyor
Bir ülke daha TikTok'u kapattı: Bağımlılığa neden olup hayati tehlikeye yol açıyor

Çok sayıda ülke TikTok tehlikesine karşı harekete geçerken son somut adım ise Kırgızistan'dan geldi. Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ülkede sosyal medya platformu TikTok'u yasaklama kararı alındığını duyurdu. Kararın ardından yapılan açıklamada TikTok'ta yer alan videoların hayati tehlike arz ettiği ve bağımlılığa neden olduğuna vurgu yapılırken, yasağın ise tamamen çocukların ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumak için alındığı kaydedildi. Kırgızistan'ın yanı sıra ABD, Kanada, Tayvan, Letonya, Danimarka, Belçika, Afganistan, İngiltere ve Endonezya gibi çok sayıda ülke TikTok'a kısıtlama ve yasak kararı getirmişti.

#Kırgızistan
#Tacikistan
#Protokol
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya'da korkunç kaza! Tur minibüsü kamyona çarptı: 1 öldü, 11 yaralı