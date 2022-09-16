Dünya Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tehlikeli çatışma
ASYA

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tehlikeli çatışma

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmalarda 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tehlikeli çatışma
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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Kulundu, Maksat ve Janı-Jer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edildi.

AA muhabirinin, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin sınırdaki durumu görüştü.

İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesinde, sınırda ortaya çıkan sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gereğine bir kez daha dikkatin çekildiği vurgulandı.

Tacik tarafa nota verildi

Öte yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine ilişkin Tacik tarafına protesto notası verdi.

Bu arada, çatışmanın sürdüğü Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaralanan 11 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde ise çok sayıda kişinin araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı dikkati çekti.

Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında önceki gün yaşanan çatışmada Kırgız tarafında biri asker 2 kişi yaralanmıştı.

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