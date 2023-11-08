Kırgızistan-Tacikistan sınırı değişti: 18 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresinde tartışma yaşanıyordu.
Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 1-8 Kasım tarihlerinde Tacikistan'ın Buston şehrinde bir araya geldi.
İki ülke arasında 503 kilometrelik alanda tartışma yaşanıyor
Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan sınır anlaşmazlığını çözmek için oluşturulan çalışma grubu, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının 145 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.